Ya hay nuevo comité evaluador en proyecto Virgen - La Cemento

Ya hay nuevo comité evaluador que efectuará el proceso licitatorio en la obra la Virgen - La Cemento, en Bucaramanga. Se escogieron nueve personas, tres designadas por la Gobernación de Santander, tres por parte de la Alcaldía y tres por parte del Invías.

Son los siguientes:

Comité jurídico: Sergio Iván Torra Rojas, Juan Carlos Expósito Vélez, Luís Duván Rodríguez.

Comité técnico: Jose Alberto Arias, Andrés Estupiñán, Néstor Meneses.

Comité financiero: Mónica Orduz, Luz Angélica Escobar, Elkin Lizcano.

Dentro del comité jurídico está Juan Carlos Expósito Vélez, un abogado de alta categoría profesional, y quien desde la Alcaldía ha sido cuestionado, debido a que el personaje cobraría más de 40 millones de pesos solo por asesorías y estaría en el proceso evaluativo para obra la Virgen - La Cemento por tres millones seiscientos mil.

"No conozco al doctor Expósito, pero me lo referencian como un gran abogado en Colombia, es como traer a Messi al Atlético de Bucaramanga, con salario del Atlético Bucaramanga y ponerlo a tapar, un contrato de 3 millones cuando me dicen que un concepto jurídico vale más de 40 millones de pesos, toca es poner los ojos en el Idesan", concluyó el alcalde.

Tras todas estas anomalías alrededor de esta obra, el mandatario Cárdenas interpuso una denuncia penal. Fuentes le confirmaron a Caracol Radio que ya la Fiscalía investiga este proceso, que al parecer, estaría dándose de manera irregular.