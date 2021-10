“Nosotras no somos peligrosas, estamos en peligro”, Armario Abierto

Ante el presunto homicidio de Nicole Paola Loaiza Gallego, una trabajadora sexual del centro de Manizales, la organización Armario Abierto se manifiesta y rechaza lo que han señalado como, un alto índice de impunidad y falta de seguimiento en casos que involucran a personas de la comunidad LGTBIQ+.

“Que las muertes de las chicas, de las mujeres transgénero, no queden impunes, que no vayan quedando como en el olvido, que investiguen verdaderamente, porque una chica trans hoy en día muere y lastimosamente los casos quedan en silencio, nunca investigan verdaderamente quién lo hizo, en la mayoría de los casos los culpables están libres”, expresó Sara Ángel, integrante de la organización Armario Abierto.

El hecho ocurrió en la noche del domingo 10 de octubre, indican que lo último que supieron de La Gaga, como le decían de cariño, es que ingresó con un cliente a una de las residencias en las que habitualmente ejercía su trabajo, minutos después el hombre se retiró del lugar y sus compañeras, al ver que tiempo después no salía de la habitación fueron a buscarla, encontrándola muerta.

“Que haya más seguridad en cuanto a la protección de nuestros derechos, de nuestra vida, que no es que hoy mataron a una chica trans y el caso se quedó en el olvido, no, que investiguen porque nosotras no somos peligrosas, estamos en peligro”, resaltó.

Reitera que las personas trans tienen los mismos derechos que cualquier ser humano y merecen tener una vida digna, por eso piden que hechos como este, que no solo ocurren en Manizales, sino en todo el país, no se queden en la impunidad.

Por su parte, desde la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de Manizales pidieron a las autoridades que investiguen para poder esclarecer este aso en el menor tiempo posible y encuentren al responsable, garantizando así la no repetición.

Adicional a esto, están haciendo un acompañamiento psicológico, social y jurídico a los familiares, para que puedan sobrellevar esta situación.

