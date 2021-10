Escasean segundas dosis de Pfizer y AstraZeneca

Oyentes de Caracol Radio preguntaban a través del Twitter (Caracolbga) sobre los puntos en Bucaramanga donde había segundas dosis de Pfizer, como Sara Camargo, quien manifestó que buscó en varios puestos, pero no encontró el biológico.

"Fui a puestos como el del barrio La Joya y no había. Así me ocurrió con dos más. Al parecer, no han llegado más", agregó.

Tras estas inquietudes, la Secretaría de Salud de Bucaramanga que confirmó que desde ayer lunes, 11 de enero, no hay vacunas de segundas dosis de Pfizer en ningún punto y que desde la semana pasada tampoco hay segundas dosis de AstraZeneca.

Cabe recordar que hace unos días llegaron lotes de Sinovac y de Pfizer, esta última únicamente para tercera dosis es por eso la Secretaría está pidiendo paciencia a esas personas que cumplen los 24 días para la segunda aplicación porque aún están esperando un nuevo lote de biológicos.