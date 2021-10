"Estoy feliz de estar vivo": Bryan Añez, sobreviviente del caso de Gaira

Bryan de Jesús Añez es el adolescente que sobrevivió de este hecho ocurrido en la carretera Troncal del Caribe, a la altura de Gaira, quien luego del accidente que le arrebató la vida a seis de sus amigos, cuando fueron arrollados por el empresario Enrique Vives Caballero, permaneció por dos semanas en una UCI de una clínica de la capital del Magdalena; pero logró salir invicto gracias al escudo protector de su tía, Rafaela Petit, una mujer de 30 años que lo empujó para que no fuera golpeado por el vehículo.

"Dicen que mi tía me empujó (...) yo no me acuerdo de nada de eso - haciendo referencia del accidente - nosotros veníamos caminando para salir a la vía. Veníamos jodiendo, disfrutando, jodiendo y la vaina", narró el adolescente en una entrevista a RCN televisión.

Bryan Añez añadió que estaba feliz de estar vivo y esa misma alegría hoy la comparten sus familiares, quienes lo acompañan en todo proceso, incluso en el psicológico.

Este menor debe permanecer con vigilancia de las autoridades por ser el único sobreviviente de los hechos y su testimonio será clave en la próxima audiencia contra Enrique Vives Caballero, quien permanece en la cárcel La Ternera de Cartagena, luego de ser imputado por el delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual.