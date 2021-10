“Que me entreguen el cadáver de mi hijo”: madre de soldado muerto en Dagua

La activación del campo minado por parte de la disidencia de las FARC se produjo en la vereda Río Blanco, donde murieron los soldados Yeinson Paví Paví , Luis Gustavo Mina y Kevin René Martinez Tenorio.

En una tortura, casi una agonía se ha convertido para la señora Luz Argenis Pavi, madre del soldado Yeinson Pavi, uno de los tres soldados asesinados el pasado 24 de septiembre en la vereda Río Blanco, en el municipio de Dagua al occidente del Valle del Cauca, puesto que el cuerpo de su hijo y el de los otros dos militares no han sido entregados.

Desde el momento que se conoció la muerte de los soldados, el Ejercito no ha sido claro con los familiares y junto con Medicina Legal han dilatado la entrega de los cuerpos denunció la madre en medio del llanto.

“Para hacer un llamado al Ejército, del porqué se están demorando tanto en la entrega del cuerpo de mi hijo, hace once días que murieron en Dagua por causas de unas minas y hasta la fecha no me han entregado ninguna razón de Medicina Legal, no entiendo por qué tanta demora, porque me están vacilando, me dicen una cosa, me dicen otra.”

La madre del soldado, Luz Argenis Pavi pide al Presidente de la Republica que interceda en la entrega de su hijo, “¿por qué está injusticia? Señor Presidente, yo quiero que me ayude con la entrega del cuerpo de mi hijo, que murió dando la vida por la patria, entonces no entiendo por qué tanta demora".

Luz Argenis Pavi, sostiene que ser pobre y humilde le ha impedido darle cristina sepultura a su hijo, que bien le sirvió a la patria, “ yo que no me lo entregan ligero porque soy una mujer humilde, mi hijo viene de gente humilde, pero yo sé que si fuera un hijo de un presidente, un diputado, de un senador, estoy segura que al otro día ya la habrían entregado, sé que porque somos personas humildes, por eso nos pisotean así, miserablemente, señor Presidente”

Para los familiares de los tres militares desconcierta que once días después de haber sido asesinados, no les hayan entregado los cuerpos, contrario a lo que sí sucedió con alias “Fabian”, líder guerrillero del ELN, quien permaneció menos de 24 horas en Medicina Legal.

Según Medicina Legal, las condiciones en las que quedaron los cuerpos de los militares producto de la activación de la carga explosiva habría prolongado las labores de necropsia y con ello la entrega a sus familiares.