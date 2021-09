En Cartagena presentarán aplicación para reducir suplantación digital

Personas que ilegalmente reclaman la pensión de un fallecido, ciudadanos que logran acceder a costosos servicios de salud sin estar afiliados, entregas de pólizas de seguro a falsos reclamantes y hasta desembolsos de créditos millonarios a suplantadores son situaciones de fraude por suplantación que lamentablemente ocurren a diario, a tal punto, que no hay colombiano que no las conozca o que no haya vivido un caso similar.

Grupo cerrado de Alertas de Caracol Radio Cartagena https://chat.whatsapp.com/E615Ri9y91sA9Tj8fOFUxH

Para reducir notoriamente el riesgo de fraude por suplantación, ingenieros colombianos han integrado una innovadora, rápida y segura aplicación llamada Andes ID, que permite confirmar la identidad digital de una persona usando más de 8 variables de forma simultánea, entre las que se encuentran reconocimiento facial y dactilar, hologramas con características de seguridad en documentos de identidad, como cédula de ciudadanía o pasaporte y ubicación geográfica.

La llegada al mercado de esta útil aplicación es una solución al exponencial aumento de fraude por suplantación de identidad (hacerse pasar por otra persona) que según la DIJIN, ha crecido 409%, ya que en 2019 hubo 300 casos mientras que en 2020 las denuncias por robo de identidad subieron a 1.527. Además, cifras de la Policía Nacional señalan que entre enero y octubre del 2020, el Centro Cibernético Policial recibió más de 1.200 casos de estafa por suplantación de identidad.

Andes ID será presentada el próximo jueves 30 de septiembre en el Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad, organizado por Asobancaria en Cartagena.

El evento reunirá a los más destacados expertos en el tema, como Adriana Monroy, Gerente de Andes SCD, firma con más de 13 años de trayectoria especializada en el servicio de certificación digital y reconocida en el país, por su trabajo pedagógico tanto con personas naturales como jurídicas a quienes les han enseñado a cuidar su identidad digital usando herramientas legales y transparentes para hacer todo tipo de trámites digitales de manera fácil, ágil y segura.

“La digitalización de procesos nos ha facilitado la vida haciendo cientos de trámites más fáciles y eficientes. Pero, lamentablemente el entorno digital también es el escenario en el que ocurren cientos de fraudes por suplantación, por eso, durante más de 12 meses, un equipo de 25 profesionales trabajamos para crear Andes ID que es una aplicación muy rápida y efectiva para cuidar y confirmar la identidad digital en los usos más comunes que hacemos todos hoy día como entrar a la página de una entidad financiera, acceder al portal de calificaciones de una universidad, hacer trámites gubernamentales, solicitar un procedimiento médico y hasta para procesos de selección y contratación electrónica”, explica Adriana Monroy, Gerente de Andes SCD.