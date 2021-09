270 semáforos de Medellín han sido vandalizados en los últimos meses

Unos dos o tres minutos puede demorar cruzar el semáforo de Carabobo Norte que conecta al Parque Norte con el Parque Explora. Para los peatones y ciclistas, ya no es una luz en verde o roja la que indique cuándo debe pasar la calle, sino la buena voluntad de un conductor que decida frenar y dejar que pasen.

En esta esquina trabaja un vendedor de periódicos, voceador, quien aprovechaba a que el semáforo se pusiera en rojo, para leer titulares y ofrecerle la prensa a conductores, taxistas y buseros. Desde hace casi tres meses en los que no hay semáforo en Carabobo Norte, a duras penas puede vender.

"El semáforo me lo dañaron hace mucho tiempo, lo arreglaron hace quince o veinte días y no duró una semana. Vuelvo y ya no tengo cómo trabajar porque necesito que los carros estén estacionados mientras el semáforo esté en rojo", planteó el comerciante.

El los últimos días se reportaron tres hechos de vandalismo en las carreras 44, 45 y 46 en el centro de Medellín, lo que hace que el tráfico en esta zona colapse.

A pesar de que las autoridades capturaron a 26 personas en flagrancia, mientras estaban al parecer hurtando los cables, lo que aún no entienden es quiénes están comprando unas tarjetas electrónicas que no tienes valor comercial, y si un kilo de cobre cuesta alrededor de 30 mil pesos, quiénes lo están pagando a 15 mil.

El general Gustavo Franco, comandante de la Región 6 de la Policía.

"De manera articulada una línea investigativa para determinar quiénes están comprando el cable y estarían también inmersos en el delito de receptación. Debemos seguir trabajando para determinar las demás líneas partícipes de este comportamiento", explicó el oficial.

La Secretaría de Movilidad de Medellín reporta una reducción de hurto de cable hasta en un 69 por ciento, desde el anuncio de pago de recompensas de hasta diez millones de pesos por información que ayude a identificar a la supuesta red que estaría hurtando los cables. Desde julio del presente año 270 semáforos han sufrido afectaciones por actos vandálicos. Actualmente hay 11 semáforos dañados, 6 relacionados al vandalismo.