Hoteles son usados en recuperación de turistas de cirugías estéticas

La Personería de Medellín alertó que luego de un operativo de control, con la Policía y la Alcaldía, en un hotel de El Poblado, denominado The Morgana, fueron hallados once extranjeros en etapa de recuperación, luego de una cirugía estética, en un espacio que no está adecuado para el mismo.

En el operativo se pudo evidenciar que viajeros que llegan a la ciudad a realizarse procedimientos estéticos, se hospedan en hoteles que, según su Registro Nacional de Turismo y su objeto social, aparecen como operadores de servicios turísticos, mas no como prestadores de asistencia de salud o recuperación; situación que genera un vacío regulatorio.

Para esta agencia del Ministerio Público es preocupante que, aunque la situación no represente una obligación legal, quienes acceden a estos servicios de hospedaje necesitan una atención especial para culminar exitosamente sus operaciones. Además, la importancia de la ruta adecuada de disposición de residuos biológicos.

Con el incremento del turismo estético en el país, se da un crecimiento no solo en el sector salud, sino también en el de turismo, ya que los paquetes de cirugías que han suplido las necesidades tanto de nacionales como de extranjeros, contienen además de la realización del procedimiento quirúrgico, el hospedaje en hoteles, masajes, medicamentos y fajas especiales. Sin embargo, pese a esta progresión, Colombia no cuenta con un sistema de información que recoja las estadísticas y características del sector.