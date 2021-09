Columna de humo generó susto en el hospital Federico Lleras de Ibagué

Una parafina que se derritió en el laboratorio de Patología del hospital Federico Lleras Acosta generó una columna de humo causando pánico entre los funcionarios. El hecho no pasó a mayores, pero requirió la asistencia del Cuerpo Oficial de Bomberos para garantizar que la amenaza fuera extinguida.

El gerente del centro asistencial, Luis González, aclaró que no hubo incendio y dio mensaje de tranquilidad.

“Un elemento eléctrico generó que se derritiera una parafina ocasionando una gran cantidad de humo. No hubo llamas, no hubo incendio, no hubo riesgo para la institución. Los bomberos acudieron por precaución”, señaló González.

Por su parte, el comandante operativo del Cuerpo de Bomberos, capitán Miguel Parra, señaló que al verificar en el sitio se constató que se trató de un componente de mezcla de parafina y formol generando gran cantidad de humo. La situación fue controlada.