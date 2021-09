¿Waze funciona para alertar a otras personas por presencia de ladrones?

Bogotá sigue en máxima alerta por los hechos diarios de inseguridad y robos, tanto en restaurantes, buses y carros, como en las calles. La Policía Militar, desde la noche de este miércoles, ya patrulla parte de la ciudad.

Antes de esto, se viralizó una imagen (pantallazo) en redes sociales sobre una supuesta alerta que lanzó un usuario en la app de Waze, que funciona como movilidad y GPS.

Esta aplicación tiene una opción para crear un usuario y poder dejar mensajes a otros conductores, mencionando que hay trancón, accidente o demás. Esta vez, al parecer, una persona lo habría usado para alertar una zona en la que habría ladrones.

"Ojo, ladrones", dice el mensaje que habría publicado el usuario en esta red, en la Autopista Norte aproximadamente con calle 127.

Carolina Ardila fue la mujer que, en Twitter, compartió este curioso suceso. Escribió: "Bogotá, en donde en Waze ya no se reporta sólo el tráfico sino los ladrones. Todo muy mal". Ante esto, el trino recibió criticas contra Claudia López por el momento de la ciudad, mientras que algunos usuarios lo vieron como una oportunidad para estar avisados.

¿Se puede avisar en Waze que hay ladrones?

Recuerde que Waze funciona como un GPS y ayuda a conductores para evitar algunos trancones. En la aplicación hay una opción de dejar alertas como trancón, accidente, vehículo estacionado, entre otros. Una de esas opciones es el "chat de mapa", en el que los usuarios (con cuenta creada) pueden escribir y comunicarse. Allí es donde podrían hacerlo.

*Recuerde que esta no es la principal funcionalidad de Waze y que, en un estilo de red social, las personas pueden comunicarse y escribir lo que quieran, no necesariamente si es verdad o no.