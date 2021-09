Un grupo de siete niños en Pereira fue vacunado con dosis incorrecta

El hecho se registró en una de las IPS vacunadoras de la capital risaraldense, donde siete menores de edad que tienen algún tipo de comorbilidad debían ser vacunados con el biológico de Pfizer; sin embargo, por un error programático, se les aplicó la dosis de Sinovac.

Frente a esto, el secretario de salud departamental, Javier Darío Marulanda, explicó que los adolescentes ya se encuentran bajo vigilancia especial de un equipo médico; no obstante, resaltó que esta situación no les generará ninguna dificultad de salud.

"No les causa ningún problema, también tiene inmunidad. Se reportó al Ministerio y se está haciendo seguimiento. Son múltiples los casos que han ocurrido en el país que es predilección poner una vacuna pero han puesto otra en un grupo. No es que les vaya a causar problema, no es que no les vaya a servir, sino que era mejor haberles puesto Pfizer que Sinovac", explicó Marulanda.

Según las recomendaciones del Ministerio de Salud, ahora se debe esperar un tiempo prudente para aplicarles el biológico de Pfizer.