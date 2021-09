Señalada de haber realizado actos obscenos en una iglesia negó los hechos

Un video que desde hace varios días circula por diferentes redes sociales, donde se observa cuando una pareja que estaba en interior de un confesionario de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario en el municipio de Villamaría, Caldas, al parecer sosteniendo relaciones sexuales, ha desatado polémica en el departamento entre la comunidad y las autoridades.

La mujer señalada por este caso, negó lo ocurrido y expresó que ella y su compañero fueron agredidos por policiales, cuando realizaron el operativo respectivo de detención.

"Me parece muy injusto lo que dijeron de nosotros. Cuando estuvimos detenidos nos aporrearon muy feo. Es más, yo vivo sola y si hubiera tenido ganas de tener intimidad con él, me vengo para mi casa. Nosotros ingresamos ahí porque tengo problemas familiares, estaba llorando, mi compañero dijo, venga nos metemos acá para que la gente no comience a mirarnos, yo no le vi nada de raro y tampoco hacíamos algo malo", señaló fémina.

Agregó que: "si hubiéramos tenido intimidad, él me hubiera besado apasionadamente, tendría su miembro afuera o yo mostrando los senos, pero eso no ocurrió y me parece muy injusto", sostuvo.

Y por último añadió qué: "a nosotros nos llevaron, nos agredieron, a mí me colgaron en un patio toda la tarde. En este momento tengo golpeada las manos, los brazos, el cuello, la cara y mi compañero está en las mismas condiciones y la verdad, nos trataron como si fuéramos unos delincuentes", puntualizó.

La dama manifestó que interpondrá acciones legales, por el maltrato sufrido, dice ella por los uniformados.

