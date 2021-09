Cúcuta se conectará con Panamá en tres frecuencias

Cúcuta volvió a recuperar su conectividad internacional al anunciar la aerolínea Copa Airlines que a partir del 6 de diciembre empezará a operar la ruta Cúcuta-Panamá.

La empresa señaló que es la única empresa aérea que empieza a conectar la zona de frontera con el mundo y que genera grandes expectativas para sectores económicos en la región.

El gerente regional de la compañía Diego Bermúdez dijo a Caracol Radio que "estamos felices de volver a retomar esta actividad, la aerolínea fortalece más su oferta en Colombia, conectando a nueve ciudades del país con su extensa red de rutas y ahora con esta nueva operación es una oportunidad para todos".

Dijo que "la alta demanda de viajeros esta trazada además a futuro con un mercado fronterizo que esta por volver y más allá de ello por las oportunidades sociales, de turismo y otros renglones que ofrece la capital nortesantandereana"

La empresa desarrollará sus itinerarios en tres frecuencias de la siguiente manera:

Lunes, miércoles y sábados: saliendo de Panamá a las 9:56 pm y llegando a Cúcuta 4.34 am. El vuelo de regreso partirá martes, jueves y domingo desde Cúcuta a la 4:34 am llegando a Panamá a las 6:04 am

La compañía informó que a través de su página web se podrán adelantar las reservaciones y en sus oficinas y centros de atención.

Recuperar la conectividad ha generado diversas reacciones en los sectores económicos de la región que guardan la esperanza por un proceso de reactivación y una dinámica comercial favorable a la región.