Amenazan de muerte a dos agentes de tránsito en Pereira

El hecho se registró cerca a la terminal de transportes de Pereira, donde los agentes le pidieron al conductor de un vehículo particular que se detuviera debido a que, aparentemente, estaba prestando servicio de transporte informal. El hombre no quería detenerse y, según versiones de la comunidad, intentó arrollarlos, ocasionando una discusión en la zona.

Los detalles los entregó Juan Carlos López, supervisor de los agentes de tránsito del Instituto de Movilidad de la capital risaraldense, quién mencionó que muchos conductores han perdido el respeto por las autoridades.

"Estos operativos los realizamos ya que la ley no permite que se preste servicio público en vehículos particulares. El conductor tiene derecho a controvertir el comparendo y si él demuestra que no estaba prestando ese servicio, tenga por seguro que se exonera de pagar el comparendo. Lo que no podemos permitir son las amenazas y agresiones por la falta de tolerencia", explicó López.

En lo corrido del año son decenas de situaciones las que se han registrado; por eso, desde la entidad iniciarán con las acciones legales sobre este caso.

