Sancionaron a mujer por hacer ‘toples’ en una playa de Cartagena

Una nueva polémica surgió en Cartagena por la multa impuesta por la Policía Metropolitana a Ruby Macea Pacheco, de 52 años, quien es activista del Movimiento Raeliano Internacional. La mujer fue sancionada con un comparendo por mostrar sus senos en las playas del barrio Marbella.

El comparendo impuesto por la institución policial es de $484.000 pesos por realizar “actos sexuales o de exhibicionismo que generan molestia a la comunidad en espacio público”.

En diálogo con Caracol Radio, Macea Pacheco, aseguró que presentará un recurso de apelación para no pagar la multa. “Es algo injusto, lo siento injusto porque si tenemos la constitución colombiana que nos dice que hombres y mujeres tenemos igualdad de derechos entonces no veo la razón. Los hombres estaban sin ropa y yo no podía estar”, argumentó.

La activista explicó que todo se trataba de un acto simbólico por el Día Internacional del Topless. “En el Movimiento Raeliano hay actividades como es esta que es la de GoTopless que es ir de la cintura para arriba sin ropa. A los hombres se les ha permitido estar sin camisa, nosotras las mujeres tenemos ese mismo derecho y está en la constitución colombiana que todos nacemos con los mismos derechos”, expresó.

Ruby Macea manifestó que estas actividades buscan que las mujeres se sientan bien con ellas mismas porque el cuerpo es algo natural y una obra de arte.