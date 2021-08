Incautaron 8 millones de raciones del PAE no aptas para consumo en Boyacá

El secretario de salud de Boyacá Jairo Santoyo, dijo que a raíz de la lluvia de denuncias, e inconformismo por parte de las raciones industrializadas que se están entregando por parte del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento para los niños de colegios públicos, incautaron raciones de alimentos panificados, pues no estaban en las condiciones para consumir.

“En Boyacá se distribuyen diariamente raciones para cerca de 130.000 estudiantes en todo el departamento, y la actividad vigilante de la secretaria de salud no ha cesado. En ese sentido, si bien es cierto que el contrato con los operadores del PAE los tienen los alcaldes de los municipios, nosotros como autoridad sanitaria si tenemos la competencia de vigilar la calidad de los alimentos que se están entregando y por eso, en los últimos días hemos incautado más de 8 millones en panificados que no se dejaron salir a circulación para que llegaran a los niños, pues no cumplían con las técnicas correspondientes”, explicó Santoyo.

Agregó que “hoy estamos haciendo un proceso muy vigilante para que cumplan con todas las condiciones básicas, por ejemplo con el tema de los lácteos, no permitimos que se entregaran esos productos lácteos ni en Turmequé, ni en Tibaná, ni en otros municipios, por no tener las condiciones para su consumo. Estamos vigilando que los alimentos en ración industrializada, que entreguen los operadores, tengan registro invita vigente, que el registro corresponda al proceso y producto, y seguimos pendientes a evaluar todas las denuncias que se nos reporten. La instrucción es muy clara, operador que este entregando alimentos que no cumplen con las calidades que son, no se permite su circulación y si es necesario se procederá a su decomiso”.

Por su parte, el gobernador de Boyacá Ramiro Barragán sostuvo que “bajo ninguna circunstancia reconocer pago a operadores, por alimentos que no cumplan con calidad y gramaje. Además, Llamamos a alcaldes y rectores para que adecúen restaurantes escolares y se pueda entregar ración servida”.

Barragán, hizo un ultimátum a los operadores del PAE y a los alcaldes para que le hagan seguimiento.

Sostuvo que se mantendrá el plan de alimentación escolar, pero volverán a la ración caliente, porque definitivamente al departamento no le gusta el industrial.

El director del PAE en Boyacá, Jhon Jairo Vargas, dijo que se han presentado quejas por supuestas irregularidades en Tibaná, Viracachá, Turmequé, Chiquinquirá, Garagoa, Paipa y Tibasosa.

"Si nosotros encontramos irregularidades, tendremos que aplicar las sanciones respectivas al municipio y al operador. Estamos tomando decisiones para poder corregir", explicó.

Finalmente, la Procuraduría Regional de Boyacá inició un proceso preventivo con respecto a la entrega de raciones del PAE.