¿Comunidad LGBTI puede o no puede donar sangre? /

“Es la tercera vez que intento donar sangre y no me dejan por ser gay, esto es discriminación”, esto fue lo que contó en redes sociales Daniel Castellanos un hombre homosexual que, además, se pregunta “¿por ser gay hay mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual?, ¿acaso estas enfermedades son exclusivas de la población LGBTI?

“Yo antier me hice la prueba de VIH, una prueba de cuarta generación con sensibilidad de 20 días, me salió negativa; yo dije: es mi momento de donar sangre, voy a ir. El tema es que llené el formulario todo iba bien hasta que la chica me pregunta si he tenido relaciones sexuales con otro hombre, yo le dije que sí, y me responde que por ser gay no puedo donar, que no soy apto para donar sangre”, manifestó Daniel Castellanos, en diálogo con Caracol Radio.

Lo que responde el Banco Distrital de Sangre de Bogotá es que están en la obligación de seguir las normativas de orden legal y técnico establecidas por el nivel nacional para bancos de sangre, consignados en la resolución 3212 de 2018 del Ministerio de Salud.

De otro lado, la Corte Constitucional ya se había pronunciado al respecto y había ordenado al Ministerio de Salud actualizar las guías y procedimientos sobre donación de sangre por personas homosexuales.

Si se revisa la resolución, ya modificada, allí se dice textualmente “La orientación sexual, heterosexualidad, bisexualidad, homosexualidad, no debe ser utilizada como criterio para la selección del donante ya que no representa un riesgo por sí misma”.

“Se debe instalar inmediatamente una mesa de trabajo con la Secretaría de Salud y con los bancos de sangre que hacen estos procedimientos para que se trabaje en este sentido y corregir esos aspectos para que este tema no se convierta en discriminación a la población LGBTI”, concluyó Alejandro Michels, vocero de la mesa distrital LGBTI en Bogotá.

Así las cosas, son los funcionarios de los bancos de sangre quienes tienen que saber interpretar acertadamente esta resolución ya que la comunidad LGBTI sí puede donar sangre, según la normatividad vigente.