VIDEO: Girón y Floridablanca amanecen entre las basuras

Pese a que ya tienen permiso de la Empresa de Aseo de Bucaramanga para llevar las basuras a El Carrasco, en las últimas horas Girón ha dicho que entró en emergencia sanitaria por la cantidad de desechos regados en las calles luego de que su empresa de aseo Veolia suspendiera indefinidamente la recolección de residuos.

Veolia dijo a través de un comunicado que se ven imposibilitados a botar las basuras en El Carrasco por las sanciones jurídicas y penales que pueden acarrear.

Los oyentes de Caracol Radio comenzaron a enviar fotos preocupados por cómo se ven las calles con aves carroñeras y malos olores.

Esta misma situación se comienza a presentar en los barrios de Floridablanca donde la empresa de aseo Emaf está recogiendo la basura solo por sectores y recomendó no sacar los desechos a las calles a menos de que generen malos olores.

Algunos oyentes aseguran que "no he podido sacar mi basura desde hace tres días porque el carro aquí no pasa".