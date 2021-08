Buscan a hombre que golpeó e intentó violar una odontóloga en Soacha /

Los hechos ocurrieron dentro de un consultorio odontológico en Soacha donde en las ultimas horas llegó un hombre y pidió una cita para que le revisaran la dentadura, una odontóloga lo revisó pero cuando terminaron el paciente tomó un bisturí, amenazó a la profesional de la salud, la metió en un cuarto, la golpeó e intentó robarla y accederla sexualmente.

“Me amenazó me dijo cállate o te mato, yo le dije que por qué me hacía eso si yo lo había atendido bien que qué quería, en el forcejeo le logré quitar el bisturí y comencé a gritar, él me cogió toda la cara, me metía los dedos en la boca, yo lo mordía, luego me dio golpes en la cabeza y patadas”, contó la Odontóloga, que no se quiso identificar por temor.

La víctima de este ataque agregó que finalmente el hombre desistió y salió corriendo, ella salió a la calle a pedir ayuda pero nadie la auxilió. Los médicos le dieron cinco días de incapacidad por golpes y hematomas en el cuerpo y la cabeza.

La denuncia también ya fue puesta en la Fiscalía, el hombre está identificado ya que quedó grabado en las cámaras de seguridad del consultorio odontológico y lo que por ahora se sabe es que es un ciudadano extranjero.