El boxeador que se gana la vida en calles de Maicao y sueña con un mundial

La temperatura alcanza los 30° temperatura y en medio de un sol resplandeciente a las afueras de una humilde vivienda en la carrera 8 con 10E en Maicao, La Guajira, un joven prepara una mezcla de cemento; nadie pensaría que se trata de un boxeador profesional.

"Cuando el entrenador mío José Luis Rivera salió con un par de guantes viejitos y yo le dije, profe yo me los pongo y él vino y me dijo póngaselo y desde ahí él luchaba y me decía mijo venga a entrenar y comencé a practicar en el patio de la casa de él", cuenta.

Es José David Ramírez, tiene 22 años y ha encontrado en el boxeo, el refugio para darle puñetazos a las adversidades de la vida. Dice que de pequeño era peleonero, pero fue prácticamente por curiosidad que aprendió a amar este deporte, cuando en frente de su casa, con apenas cinco años, veía a quien fue su primer entrenador, José Rivera.

"Yo veía que él tenía condiciones y comenzamos así, como a los 8 o 9 años hizo las primeras peleitas", recuerda el entrenador, en diálogo con Caracol Radio.

Así empezó, alternando entre el colegio y los entrenamientos, pero nunca la ha tenido fácil. José David reside con al menos ocho personas en una pequeña vivienda, y aunque los problemas económicos han sido pan de cada día, desde pequeño ha guerreado por su sueño en el ring

"El gimnasio queda lejos de donde yo vivo, siempre una trayectoria lejitos. Me venía corriendo y me iba a pie porque no tenía para la moto o para el transporte y hasta ahora, como se puede uno viene a entrenar", explica.

Su familia, es su principal motor y la que ha sido testigo de sus luchas, como lo explica Luis Ramírez, su papá, desplazado de los Montes de María.

"La familia humilde tiene que hacer rifas, vender por las calles para que salga adelante. Por eso es que los profesionales se tienen que ir a buscar refuerzo por otro lado porque aquí no lo consiguen", dice el padre, quien agrega que muchas veces no pueden acompañarlo cuando compite fuera de La Guajira, porque no cuentan con los recursos.

José David ha competido en diferentes ciudades del país, inicialmente representando a La Guajira, pero luego tuvo que probar suerte en el Cesar y fue así como clasificó a los Juegos Nacionales en el 2019, pero no pudo viajar, ya que las puertas que tocó buscando ayuda, nunca se abrieron. Su primera y hasta ahora única pelea como profesional, la ganó en Barranquilla, donde llegó en medio de esfuerzos.

"Y no solamente José, otros muchachos que van al Centro y tiran bulto, venden pescado, bueno este es el diario vivir en el boxeo", relata Roque Niño, actual entrenador de José y quien está al frente del gimnasio de boxeo de Maicao.

Y es que cuando José no está entrenando, está consiguiendo para el sustento de su familia como mototaxista, pero siempre pensando en su mayor anhelo y por el que pide, un impulso para ser apadrinado

"El objetivo mío es ser campeón mundial y a eso he aspirado y esa es la meta que yo tengo y sé que con el favor de Dios se va a lograr. Todo en la vida es esfuerzo y sacrifio y con disciplina todo se da", remata.

Para este guajiro no hay límites, por eso sigue preparándose para cuando finalmente llegue su turno de noquear desde el cuadrilátero, a la pobreza y el abandono.