Escenarios deportivos de Maicao: entre el abandono y el deterioro

Al hablar de deporte en Maicao, La Guajira, no solo sale a flote el orgullo de los habitantes por el triunfo de Anthony Zambrano, también aflora la frustración de quienes se preguntan cuándo entregarán el estadio de fútbol Hernando René Urrea.

Se trata de uno de los tres escenarios deportivos con los que cuenta Maicao y que hoy, después de 10 años, no ha sido oficialmente culminado, y mientras tanto, el óxido y el abandono hacen de las suyas en los espacios del lugar, donde los niños y jóvenes de 36 escuelas entrenan.

"Preocupado porque hoy tenemos medalla olímpica y tenemos en La Guajira el mejor jugador de la Copa América pero estamos faltos de escenarios deportivos. Aquí los equipos de la sub 17 están jugando en potreros" aseguró el dirigente deportivo Tomás Solano.

Una cancha sin grama, la pista de atletismo sin condiciones, la falta de iluminación y barandas peligrosamente desprendidas y colgando del techo, son parte del panorama al que se suma la inseguridad que rodea al escenario, donde los 'amigos de lo ajeno' también hacen de las suyas.

Estadio René Urrea / Caracol Radio

Para Albert López, vocero de la veeduría que hace seguimiento a la segunda etapa de las obras que debieron ejecutarse en 2015 en un plazo de cinco meses, no se reflejan los más de $1.400 millones de pesos que debieron invertirse.

"Fueron más de $2.000 millones, para que esté en esas condiciones no me parece justo. Tú ves la pista atlética y a nuestros niños y es para que hubiesen 10 Anthony Zambrano. Aquí casi no se puede jugar porque no hay las condiciones y es peligroso", explicó.

Por su parte, según la actual administración del alcalde Mahamad Dasuki, ya se está trabajando con la gobernación de La Guajira para recuperar el estadio.

"Antes de terminar nuestro periodo constitucional el 31 de 2023, recuperaremos el estadio que está en total abandono desde el 2010. Lo encontramos como un elefante blanco, pero vamos a entregar un estadio digno", precisó.

Sin embargo, Caracol Radio pude evidenciar en su recorrido, que este no es el único escenario que parece estar destinado al abandono, ya que en similares condiciones están el estadio de softbol y béisbol menor Patricio Santos y el Coliseo Jorge Toyota, donde antes se celebraban veladas de boxeo y que actualmente acoge un improvisado gimnasio en el que los implementos han sido elaborado manualmente por el entrenador de boxeo.

Implementos de los niños de softbol / Caracol Radio

"Mire a estos niños practicando aquí descalzos con chancleticas y los guantes son de cuerina, a los dos días de estar practicando, no funcionan", dice el entrenador Jerónimo Ramos, quien tiene a su cargo la formación en softbol de al menos 70 niños.

Y es que según los entrenadores, es precisamente por falta de condiciones y oportunidades, que en este departamento los deportistas para triunfar, se ven obligados a salir de La Guajira, como ocurrió con el futbolista Luis Díaz y el atleta Anthony Zambrano.

Un panorama similar que ocurre con otras disciplinas, como lo vivió José David Ramírez, un joven boxeador profesional que ha tenido que recurrir al mototaxismo, mientras se prepara para conseguir su sueño de llegar a una competencia mundial.

"Como no hay liga aquí en el departamento de La Guajira, muchas veces nos toca tocar puertas con delegaciones de afuera. En dos ocasiones fui así, una vez en Bucaramanga, representando al Cesar porque no había apoyo aquí en La Guajira".

Entrenador Leonardo Melendrez con los jóvenes en una cancha de barrio / Caracol Radio

Para los entrenadores, al reto de tener que formar a los niños y jóvenes en condiciones adversas, se le suma la difícil situación del entorno económico y social que afecta a muchos de los deportistas.

"Hay sido un trabajo muy arduo y complicado. Aquí hay niños que tienen un talento, pero si desayunan, no almuerzan y si almuerzan no comen, debido a las condiciones, ya que en La Guajira hay cualquier tipo de dificultad",asegura el profesor Leonardo Meléndrez, entrenador de fútbol.

Canchas de barrio donde entrenan las escuelas / Caracol Radio

Pese a la situación, hay quienes están convecidos de seguir luchando para que los más jóvenes tengan mejores oportunidades en el deporte y puedan ser arrebatados de malos pasos.

"Aquí estoy con él, apoyándolo para salir adelante y que no se me vaya a desviar porque en La Guajira muchos niños se han perdido en la droga, en el hurto, muchas veces porque los padres no están pendientes, pero ya inclinándolo por el deporte, el muchacho tiene otra idea", dijo Henry Celín, padre de uno de los menores en escuela de formación.

Desde La Guajira lanzan un desesperado S.O.S para que el Gobierno ponga la lupa en el territorio y ayuden a evitar que no haya más talentos frustrados o teniendo que forjar su carrera fuera del departamento y lejos de sus familias, ante la falta de escenarios y oportunidades.