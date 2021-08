Imponen tutelas para frenar restricciones a los no vacunados en la feria

A un día de iniciar la Feria de las Flores de Medellín, el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, manifestó que se han presentado tutelas con el objetivo de frenar las restricciones a las personas mayores de 40 años que no se encuentran vacunadas contra el COVID-19

El mandatario manifestó que sin estas restricciones no se podrá realizar la Feria de las Flores:

“Hemos recibido algunos procesos jurídicos o tutelas en los que nos piden que quitemos esa restricción. Pero no podemos, porque si quitamos esa restricción nos toca, no hacer la feria de las flores. Por eso le pedimos a los jueces que no nos vayan a poner eventualmente la obligación de quitarla , porque lo que nos tocaría sería quitar la feria de las flores. Perdemos todos”, afirmó Quintero

Caracol Radio conoció el borrador de una de estas tutelas en las que se argumentan que no se puede limitar la libertad de los ciudadanos y que los “ el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, ha implementado medidas discriminatorias, que violan los derechos fundamentales de quienes han decidido no ser parte del experimento de las vacunas”

Para la Veeduría a la Vacunación en Antioquia, los datos entregados son mal intencionados :

“Lo que pudimos conocer del borrador de esa tutela francamente es altamente reprochable porque es una serie de datos descontextualizados y malintencionados. Incluso algunos datos que francamente carecen de veracidad sobre las vacunas”, afirmó Abdiel Mateus, integrante de la Veeduría

Abdiel agregó frente a las decisiones tomadas por la administración que en principio se debería hacer un llamado a la pedagogía y no a las restricciones; “nuestro llamado es a no hablar en principio de sanciones. Consideramos que esto puede ser contraproducente e incluso negativo para el ritmo del plan de vacunación, porque podría generar más resistencias ciudadanas. Qué es lo que justamente hay que evitar”,