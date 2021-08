Cartageneros podrán adquirir productos hechos por artesanos bolivarenses

Mallplaza y Artesanías de Colombia se unen para fortalecer la actividad artesanal a nivel nacional con una alternativa de desarrollo económico local y regional a través de esta feria que, por primera vez, se realizará simultáneamente en Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Manizales. Además, contará con la participación de 71 grupos de artesanos de los Laboratorios de Innovación y Diseño de Artesanías de Colombia que representan actualmente a más de 600 artesanos involucrados en la cadena productiva del sector.

ReactivArtesano: Un encuentro de culturas se realizará de manera presencial, en los centros comerciales Mallplaza, en donde los artesanos tendrán la oportunidad de atender a los visitantes, autores de las piezas que se podrán adquirir y que representan los oficios tradicionales de la región Caribe y Andina, incluyendo la zona del Eje Cafetero.

“Las plataformas comerciales como estas son esenciales para la reactivación económica del sector artesanal. Con este tipo de proyectos y alianzas como la que hoy tenemos con Mallplaza, no solo se fomenta el desarrollo económico de las comunidades y sus regiones, también se garantiza la preservación del patrimonio cultural para las futuras generaciones. Hay que apoyar a los artesanos colombianos asistiendo a este tipo de eventos, comprando las piezas que elaboran con sus manos. No hay mejor manera de celebrar nuestros oficios y tradiciones. Es este tipo de momentos los que me llevan a decir ‘¡Que vivan las artesanías!’, ‘¡Que vivan los artesanos!’”, afirmó la gerente general de Artesanías de Colombia, Ana María Fries.



Por su parte, Mauricio Mendoza, Gerente de División Colombia de Mallplaza, reiteró el compromiso que tiene la empresa por ser el socio impulsor del emprendimiento y la reactivación económica del país.

“A través de nuestro programa Plaza Emprende, queremos aportar al fortalecimiento del emprendimiento en las ciudades donde operamos. Nos sentimos muy complacidos de poder traer, de la mano de Artesanías de Colombia, esta feria que además de impulsar a los artesanos del país, permite que los colombianos recuerden y aprecien la grandeza de la artesanía del país.”

Bolívar presente

Es importante resaltar que gracias a un convenio, la Gobernación de Bolívar, a través de ICULTUR, y Artesanías de Colombia han realizado el acompañamiento a los artesanos de siete municipios de Bolívar representados en 10 propuestas artesanales de San Jacinto, Turbaco, Mompóx, Cascajal, Magangué, Arjona y Cartagena con oficios tradicionales como la tejeduría en telar vertical, en palma sará, palma de coco y caña flecha, trabajo en madera, cestería, joyería en filigrana, talla en coco, cacho y hueso.

Los talleres artesanales que estarán presentes son Artesanos de Turbaco, Tienda Siglo XXI, Joyería Hilos Emmanuel, ASOARCABET (Asociación de mujeres Campesinas y artesanas de Betania), Artesanos de Cascajal, Artesanos de Olaya, Arte Diseño Zenú, Artesanías Favaber, Andrea Filigrana y Tejedoras de Esperanza.

Esta feria nacional artesanal se llevará a cabo hasta el 8 de agosto, de 10 a.m. a 8 p.m., en el Centro Comercial Mallplaza ubicado en Cartagena (Av. Pedro de Heredia con Cra. 13), bajo todas las medidas de bioseguridad y contará con módulos de exhibición ubicados de forma estratégica para brindarle a los asistentes la mejor experiencia.