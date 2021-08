Denuncia por detrimento patrimonial contra el gobernador de Caldas

Por detrimento patrimonial ha sido denunciado ante la Procuraduría y Contraloría el gobernador de Caldas, el señalamiento que hace el diputado Camilo Gaviria Gutiérrez, es debido al no cobro de los Peajes La Estrella y Quiebra de Vélez, tras haber sido afectados por hechos de vandalismo en medio de las manifestaciones y protestas de los últimos meses.

“Lo que hay que decirle a la gente es que el problema para el dolor de cabeza no es quitarle la cabeza, que protestemos porque no se está haciendo uso bien de los recursos a las vías es una cosa, pero lo que no se puede admitir es que tres meses después no se están cobrando los peajes, esa plata recaudada de los peajes es primordial para poder pagar programas tan necesarios como los peones camineros, que es la misma ciudadanía la que ve beneficiada”, resaltó el corporado.

Señaló que, en el país más de 30 peajes sufrieron daños en medio del paro nacional, pero que solo en Caldas no se han realizado las obras de restauración, y aun cuando entiende el malestar de la comunidad porque las inversiones de lo que se recauda “no se está viendo”, esto no justifica que se dejen de percibir los recursos que deberían ir directamente a las vías en donde están ubicados.

“La pregunta que yo me hago es, ¿el gobernador por qué está dejando de cobrar el peaje?, es importante ese recurso y ahí hay un claro detrimento patrimonial, aquí lo que hay que decir al alcalde de Manizales y al gobernador de Caldas, es que esto no es la finca de ellos, ellos creen seguramente por su juventud e inexperiencia, que pueden hacer lo que quieran en la ciudad y en el departamento, y así no es, ellos tienen que cumplir la constitución y cumplir la ley”, dijo Gaviria Gutiérrez.

Y bajo esta premisa es que confirmó a Caracol Radio que ya fue interpuesta la denuncia formal ante los entes de control, Procuraduría y Contraloría, además de otras denuncias por corrupción que señala, se están viendo en el presente gobierno departamental.

“El gobierno no puede, porque simplemente se le ocurrió en una mesa de diálogo, decir no vamos a cobrar el peaje, ahí hay un claro detrimento patrimonial, o acaso el gobernador de Caldas, de la plata que dice que se está ganando, va a poner el recurso faltante, o quién va a pagar el recurso faltante, de dónde va a salir lo que se tiene presupuestado, porque claramente en el presupuesto se está esperando el recaudo de 6 mil millones de pesos aproximado que es el recaudo de esos dos peajes al año, de dónde va a salir la plata, quién la va a poner y quién va a ser el responsable de arreglar la vía”, reiteró el diputado.

Aseguró además que los peajes se deben poner en funcionamiento de manera inmediata, así como también se deben tomar medidas de control en las vías, pero especialmente, se deben ver los recursos invertidos en las vías que han sido denunciadas por la comunidad.

