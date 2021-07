Nos vamos a vacunar todos: Duque sobre críticas a los biológicos

Tras los mensajes en twitter donde se puso en duda la eficacia de las vacunas contra la variante Delta, el presidente Iván Duque hizo un enérgico llamado a la ciudadanía, para que sigan aplicándose los biológicos.

El mandatario se refirió al tema desde Arroyohondo- Bolívar, dónde fue claro en señalar que el COVID-19 se combate es con la vacunación.

"A esas voces que hay por ahí, que tratan de insinuarle a la ciudadanía que no se vacune, que dizque la vacuna no sirve, que no pretendan sembrar más el caos. Colombia necesita más vacunación, y nos vamos a vacunar", dijo el jefe de gobierno.

Duque también expresó que la meta a corto plazo es llegar a los 27 millones de vacunados