Captura del senador Aguilar es el "ocaso" del 'Clan': analista

La noticia política más sonada en Santander hoy es la captura del senador Richard Aguilar por presuntas irregularidades en la contratación para el reforzamiento estructural del estadio Alfonso López de Bucaramanga.

Para analistas como el politólogo Julio Acelas, director del Observatorio de Seguridad Ciudadana la captura del segundo miembro del 'clan Aguilar' representaría el inicio del fin para la familia que ha tenido a tres de sus miembros a la cabeza del departamento.

Su detención por orden de la Corte Suprema de Justicia representa un golpe bajo para la ficha que tenía el enlace más cercano con el Gobierno Nacional.

"Además, porque el gobernador actual de Santander se queda sin su ficha más importante en el alto mando que es donde están los recursos. Richard Aguilar es vocero de Cambio Radical, entonces una cosa es estar afuera gestionando recursos y otra es estar preso", añadió Acelas.

La captura del senador también se da en un contexto álgido para el país en medio de manifestaciones y paro nacional de cara a las elecciones de un nuevo congreso y a la presidencia de la República.

"Santander y la psiquis política no aguanta un cuarto Aguilar liderando el proyecto político, no aguanta más. Me parece que estamos presenciando el ocaso de este clan que ya tiene 20 años manejando la política del departamento y que nació como alternativa de la política tradicional", puntualizó.

El senador Richard Aguilar anunció que renuncia a su curul en el Senado para concentrarse en su defensa. Dijo que "la medida impuesta me impide cumplir a cabalidad mis funciones".