Concejales denunciaron mal estado de grúas del DATT en Cartagena

Concejales aprobaron proposiciones para reconocimiento al ciudadano Libardo Simancas, homenaje póstumo a Alberto Borda, realización de foro sobre drenajes pluviales, recinto ferial y quinta avenida, sesiones ordinarias hasta el 10 de agosto y para conocer temas tratados en consejo de gobierno de la administración.

El concejal César Pión del partido de la U, pidió condecorar al ciudadano Libardo Simancas Torres, abogado de la Universidad de Cartagena, especialista en derecho público de la Universidad Externado de Colombia y docente universitario por más de 25 años en el alma mater de la capital de Bolívar, distinguiéndolo con la medalla de orden civil al mérito Cartagena patrimonio histórico y cultural de la humanidad en el grado de gran oficial, como incentivo y estímulo a quienes se distingan extraordinariamente por sus servicios en la ciudad.

La bancada de la U presentó proposición para que sea honrado en mención póstuma honorífica a Alberto Borda Martelo, reconocido periodista, exconcejal y exsecretario de la corporación haciéndole entrega de dicho reconocimiento en nota de estilo a sus familiares.

Así mismo, se aprobó proposición para realizar un foro sobre los proyectos de drenajes pluviales, recinto ferial y quinta avenida, en seguimiento al acuerdo 027 del 12 de junio de 2020 comisión del plan.

Este foro tendrá como invitados especiales a la Cámara de Comercio, la Universidad de Cartagena, el consorcio KMA, Fenalco, Andi, La Lonja, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad Jorge Tadeo Lozano, secretario de infraestructura, director de valorización, Edurbe, EPA, secretario de planeación Distrital, secretario de participación, jefe de oficina jurídica, secretario general de la alcaldía, procurador ambiental, representantes de ASOJAC, medios de comunicación y ciudadanía en general. Esta proposición fue presentada por el concejal César Pión González, presidente de dicha comisión.

Del mismo modo, la mesa directiva propuso prorrogar hasta el 10 de agosto de 2021 las sesiones ordinarias correspondientes al segundo periodo constitucional del presente año.

En otros temas, el concejal Carlos Barrios del partido Cambio Radical denunció que siguen ocurriendo irregularidades en el DATT, pues el director expidió la resolución 2156 que habilitó el patio del Country y se evidencia que dicho patio no tiene ninguna señalización, y ningún logo de la entidad.

Además, hizo referencia al mal estado de las grúas y a los malos procedimientos de inmovilización de vehículos, pues afirmó que en las grúas no se pueden inmovilizar dos vehículos al tiempo. “Pido que se solicite a la Contraloría, mediante oficio, que no se le pague una sola cuenta al contratista, pues no está cumpliendo con las condiciones mínimas del contrato”. A estas denuncias se le sumaron los concejales Óscar Marín y Fernando Niño del partido Conservador quienes expusieron dos casos de malos procedimientos de inmovilización por parte de las grúas.