Estudiantes de la UPTC declaran paro indefinido

Víctor Largo, Representante del Consejo Académico de toda la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) sostuvo que los estudiantes decidieron entrar a paro indefinido, luego de la realización de Asambleas Permanentes y cese de actividades.

“No nos han dado las suficientes garantías para ingresar a clases, son bastantes los compañeros de estrato 2 en adelante que no cuentan con el dinero para su matrícula; es bien sabido que los recursos que ha dado la Nación solo sirve para cubrir estrato 1 y sin estrato, pero a los demás les han dado un descuento muy bajo, y los que no cuentan con una buena situación económica no pueden entrar a las aulas”, expresó Víctor Largo.

Se adelantó un Consejo Académico en el cual se determinó que no se suspenderá el semestre en la universidad, y los alumnos continuarán con el cese de actividades hasta ser escuchados por el gobierno departamental.

“Le hacemos la petición al gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán que se siente con los estudiantes, la invitación es a que nos colabore, que muchos de ellos no tienen con qué pagar su educación y deciden entre la comida o el estudio”, dijo Víctor Largo.