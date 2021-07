En primer semestre del 2021 Boyacá vendió el doble de viviendas que en 2020

De acuerdo con Coordenada Urbana, el sistema de información de Camacol, en los primeros seis meses del año 2021, las ventas de vivienda movilizaron recursos por más de 257.000 millones de pesos en el departamento.

Este registro es el más alto de los últimos seis años y representa un crecimiento del 47,3% con respecto al promedio histórico del mercado regional (1.144 unidades por semestre).

De las 1.685 viviendas comercializadas, el 74,6% corresponde a inmuebles del segmento de interés social – VIS, con 1.257 unidades y el restante 25,4% corresponde a viviendas del segmento No VIS, con 428 unidades.

"Por ciudades, en Tunja se comercializaron el 55,7% de unidades, con 666 viviendas del segmento VIS y 272 del segmento No VIS; la ciudad de Sogamoso registró ventas de 273 unidades, 235 viviendas VIS y 38 No VIS; la ciudad de Duitama registró ventas por 270 unidades, 198 VIS y 72 No VIS", dijo en Caracol Radio la gerente de Camacol Boyacáy Casanare, Ana Elvia Ochoa.

En la ciudad de Paipa las ventas llegaron a 204 unidades, 158 VIS y 46 No VIS respectivamente.

Según reporte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en lo corrido del año al nueve de julio se habían asignado 1.803 subsidios de vivienda en el departamento de Boyacá, entre estos, 1.383 a través de programa Mi Casa Ya y 420 como coberturas a la tasa en inmuebles del segmento No VIS.

Los lanzamientos de vivienda también han mostrado un fuerte crecimiento. En lo corrido del año han salido al mercado 1.360 inmuebles en 18 proyectos residenciales.

De estas unidades, 706 están en Tunja en 8 proyectos, 228 en Paipa en 4 proyectos, 170 en Duitama en 4 proyectos y 140 en Sogamoso en 2 proyectos.

En promedio, en el departamento por semestre se lanzan 1.140 unidades, con lo cual se observa un crecimiento del 19,3% en lo corrido de 2021. Con esto, la oferta del mercado inmobiliario del departamento a junio de 2021 era de 1.899 unidades habitacionales, 1.093 VIS y 806 del segmento No VIS, distribuidas en 86 proyectos, 44 en Tunja con 993 unidades (526 VIS y 467 No VIS), 15 proyectos en Sogamoso con 404 unidades (292 VIS y 112 No VIS), 18 proyectos en Duitama con 312 unidades (158 VIS y 154 No VIS) y 9 proyectos en Paipa con 190 unidades (117 VIS y 73 No VIS).

"Con respecto al inicio de obra, en los cuatro principales mercados del departamento se han iniciado a construir 76.619 metros cuadrados en 955 unidades habitacionales, 314 más que un año atrás, lo que generará en un incremento en la demanda de mano de obra e insumos en el corto y mediano plazo", explicó Ochoa.

Agregó que "a junio se estaban construyendo 3.768 unidades de vivienda, las cuales reúnen un área de 312.834 m2, 58.000 metros más que un año atrás, lo que representa un crecimiento del 22,8% anual".

Se estima que la construcción de estas unidades generará más de 21.100 puestos de trabajo, 7.535 de forma directa y 13.565 de forma indirecta.