Tramitadores están cobrando hasta $100 mil para cita de pasaporte

Sacar una cita para renovar o expedir el pasaporte por primera vez en Bucaramanga se convirtió en todo un dolor de cabeza. Caracol Radio ha conocido, desde hace varios meses, testimonios de personas que intentan por varios días, y la plataforma web no funciona.

Es el caso de un oyente cuyo nombre no revelamos para proteger su identidad. Duró un mes ingresando todos los días a la página sin tener una respuesta positiva, después de realizar una búsqueda por internet se encontró con que existe una empresa que consigue las citas en tiempo récord.

Conseguir una cita para 15 días tiene un costo de $40 mil, pero las cercanas de 2 a 3 días valen 100.000 pesos.

"La sorpresa fue cuando este señor me envía 43 fotos de muchas personas dándole las gracias por el trámite. Los mensajes eran de confirmación de todas las citas que había expedido. Se nota la corrupción al interior de la oficina porque no me explico como a una persona normal no le funciona la página, pero a estos señores sí les va bien".

El trámite resulta ser mucho más fácil en otras ciudades como Bogotá, donde terminó haciéndolo el oyente quien necesitaba renovar su pasaporte para estudiar en el extranjero.

La Gobernación de Santander había anunciado la puesta en marcha de una nueva plataforma que estará habilitada las 24 horas del día para la expedición de citas, pero funcionará desde los primeros días de agosto.