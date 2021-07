Infiltrados y violencia, hallazgos de la Misión Internacional

La Misión Internacional de Observación a la protesta social estuvo tres días en Bucaramanga y su área metropolitana hablando con la primera línea, los alcaldes y la Policía para escuchar lo que han sido estos más de dos meses de paro nacional.

Los tres delegados para Santander coincidieron en que hay una instrumentalización de la violencia en medio de las marchas encontrando hasta 20 formas de agresión por parte de la Policía y el Esmad.

Jessica Arellano, delegada de México, contó a Caracol Radio que luego de escuchar a jóvenes y sus familias se pudieron identificar cerca de 455 casos de agresiones documentados y dijo que la cifra ascendería hasta los 3 mil heridos en estos casi tres meses de protesta.

"Las brigadas médicas que son voluntarios nos han dicho que en cada jornada atienden hasta 50 casos de personas lesionadas y reportan por el momento 198 detenciones arbitrarias", señaló.

En los resultados previos preocupa que en las protestas de Bucaramanga y su área metropolitana se estarían infiltrando personas para deslegitimar las marchas y crear más violencia.

El Padre Javier Giraldo, investigador del Banco de datos de derechos humanos y violencia política del CINEP señaló que "la mayoría de los participantes de las marchas son pacíficos, pero sí habrían infiltrados con el objetivo único de generar actos de vandalismo y deslegitimar las marchas".

Emma Banks, delegada de los Estados Unidos, finalizó el informe preliminar asegurando que en su diálogo con las autoridades estas niegan que haya violencia por parte de la Policía y exceso de la fuerza pública.

"Es triste que ellos estén negando lo que está pasando, no quieren reconocer la extralimitación de la fuerza en Santander. Dicen que no hay guerrilla, no hay narcos, no hay violencia".

En su visita al departamento la Misión de Observación Internacional dijo que es evidente el conflicto social, económico y político que salió a la luz con el paro nacional un reflejo "del rechazo e inconformismo por la forma de gobierno y militar que ya no se soporta más. Tiene que haber un cambio radical del modelo".