Alcaldía contempla que vuelva el pico y cédula en Ibagué

El Alcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado, señaló que se ha enviado un borrador al Gobierno Nacional con el fin de que se analicen nuevas medidas para la capital tolimense, tras el aumento en la propagación de casos de COVID-19, sin embargo, serían medidas flexibles que no afecten la economía de la ciudad.

Se ha propuesto por parte de la administración municipal que se vuelva a implementar la medida de pico y cédula para realizar actividades en entidades bancarias, así como en el pago de servicios, se esperaría que la medida se tuviera entre ocho y diez días en la ciudad.

El mandatario expresó que no habrá ninguna otra restricción, no se van a establecer toque de queda que son lesivos para la economía, el alcalde expresó que el 98% de la indisciplina social se ve en el día cuando sale el mayor número de ciudadanos y no en la noche un fin de semana que sale un 2% de la población.

Los operativos por la vida se intensificarán en toda la capital tolimense en establecimientos comerciales, bares y gastrobares para establecer que cumplan con las medidas de bioseguridad, pero también se hizo nuevamente un llamado a los ibaguereños para que no bajen la guardia en los protocolos de bioseguridad como el uso frecuente del tapabocas, lavado frecuente de manos y conservar el distanciamiento social.