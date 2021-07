Médicos critican reactivación económica al aumentar el contagio

El sector de la salud en Norte de Santander continúa haciendo el llamado a los gobiernos municipales y departamental para aumentar las restricciones, y con esto tratar de disminuir el alto contagio del COVID-19 que se ha generado en toda la región.



Es que según el último reporte epidemiológico que ha sido entregado por el Instituto departamental de salud la ocupación de las camas UCI en el departamento está en un 94% y el total de fallecidos durante la pandemia asciende ya a 3.571 personas.



El doctor Adán Muñoz presidente del colegio médico en Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que una de las mayores dificultades es la reactivación económica que ha dado una falsa normalidad a todas las comunidades.

“El sector salud no está de acuerdo con ese acto administrativo 777 donde habla de la reapertura económica de un momento a otro porque para poderla hacer tienen que darse las condiciones y en estos momentos no están dadas debido al aumento del contagio y muertes en todo el departamento, por lo tanto esa apertura económica conlleva a que la gente el mensaje lo reciba como no es, porque piensan que como ya hay una reapertura económica es que el virus ya no existe y resulta que estamos en el mayor Pico en estos momentos, la reapertura económica es equívoca y hay que hacerlas gradualmente y bajo un análisis científico epidemiológico para que sea segura”, dijo el director del sector salud.



Se ha reiterado que deben continuar las medidas de bioseguridad y poder con esto garantizar evitar el contagio de familiares y personas alrededor.