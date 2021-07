Habló el minero que sobrevivió 6 días sepultado en un socavón de Boyacá

La emoción de los mineros y socorredores, fue máxima cuando salió con vida después de haber quedado sepultado bajo cientos de toneladas de rocas, en un socavón de Sativasur en Boyacá, Luis Eduardo Montañez Vargas, un minero de 29 años, oriundo de Sogamoso (Boyacá).

Los socorristas que trabajaron durante 6 días sin descanso, aún no salen del asombro, y para el joven trabajador, esto es un milagro, según lo dijo para Caracol Radio.

“Quiero agradecerle mucho a Dios, porque estuvo conmigo durante estos 6 días, ahí sepultado conmigo, estuvo conmigo y no me abandonó nunca. Quiero también agradecerle a mi esposa, a mi hijo, a mi madre, a mis hermanos, y a toda mi familia, a toda la gente que colaboró de una u otra forma para contribuir a mi rescate, no bajaron la guardia hasta el final. Gracias Dios mío, porque pude salir vivo, porque pude ver a mi familia nuevamente, porque pude ver el cariño y el amor de la mucha gente hacia mi trabajo, hacia mí (…), también quiero agradecer a todas las personas, entidades e instituciones que estuvieron ahí pendientes, no me abandonaron en ningún momento, todos estuvieron muy atentos, a mis patrones, y a todos muchísimas gracias, a todos los compañeros de trabajo y mineros de todas partes, de varios municipios que se unieron para ayudarme, no tengo más sino palabras de agradecimiento para todos”.

La emergencia minera se provocó el pasado sábado 26 de junio, sobre las 6:30am. Desde ese momento se desarrollaron las acciones de salvamento minero, bajo el liderazgo del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero, de la Agencia Nacional de Minería, en conjunto con otros organismos de socorro, el Operador Minero, la Alcaldía de Sativasur, Policía, Cruz Roja, Unidad Departamental de Gestión de Riesgo y Desastres y socorredores mineros de la zona.

La noticia es agridulce pues el segundo trabajador, Gerardo José Patiño, de 20 años, oriundo de Sativasur (Boyacá), no logró salir con vida del socavón: en la noche de este miércoles 30 de junio, fue hallado el cuerpo sin vida de este minero.

Con otra suerte corrió Luis Eduardo, joven trabajador que fue encontrado con vida sobre las 8pm de este jueves 1 de julio. Enseguida, fue trasladado hasta el Hospital Regional de Duitama (Boyacá), y allí permanecerá bajo asistencia médica.

Con el hallazgo de este trabajador, que fue calificado por las autoridades mineras como un verdadero milagro, se cerró la emergencia minera, tras la cual la ANM aprovechó para hacer un llamado a todos los mineros del país de acatar todos los protocolos de seguridad requeridos para que estos accidentes se puedan evitar.