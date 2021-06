Niña de 2 años podría perder un ojo por negligencia de su EPS

La deuda que tiene pendiente la EPS Coomeva con la Clínica Foscal Internacional tiene en riesgo la vida de Silvia Delgado, una menor de 2 años de edad, quien requiere de quimioterapias para tratar el cáncer de ojo que padece desde hace varios meses.

Miltón Delgado, padre de la menor, aseguró que la pequeña debió iniciar un nuevo ciclo de quimioterapia el pasado 7 de junio, pero que debido a la falta de pago por parte de la entidad, el centro asistencial se niega a recibirla.

Lea aquí:

“Todos los días llamo a Coomeva, pregunto y nada. La clínica me dice que hasta que no se ponga al día con el pago de las quimioterapias no pueden recibirla. Es una niña de 2 años que está delicada, que necesita ser tratada su enfermedad y que no se le pueden frenar los tratamientos”, dijo el padre.

La principal preocupación de los padres de la pequeña, es que su ojo está en riesgo debido a la suspensión de las quimioterapias, las cuales no han podido reanudar ni con tutelas ni derechos de petición.