Alcaldía de Bucaramanga tendrá que vacunar a funcionarios de la Personería

Amparando el derecho a la vida y la integridad, el juzgado cuarto administrativo oral de la ciudad, le ordenó a la Alcaldía Municipal vacunar contra el covid-19 a los funcionarios y contratistas de la Personería de Bucaramanga.

Según el fallo de tutela, en un plazo de 24 horas, los funcionarios de la entidad tendrán que ser priorizados en el sistema de vacunación para poder acceder a la primera dosis de los biológicos.

Daniel Arenas, personero de la ‘ciudad bonita’, indicó que la priorización de los 50 funcionarios se da por la constante exposición y contacto con el público que tienen diariamente en las marchas y en otros escenarios.

Lea aquí:

“Esperamos que se cumpla esta orden judicial porque la Secretaría de Salud no cumplió el decreto ni la orden del Ministerio que decía que los funcionarios de las personerías debíamos ser priorizados en la etapa 2. Estábamos priorizados pero aquí no se había acatado la orden y por ende no hemos sido vacunados”, dijo el Personero.

La Personería de Bucaramanga estará a la espera de la notificación por parte de la Alcaldía Municipal en donde se anuncie que ya fueron priorizados para la vacunación anticovid-19, la cual tenían que haber recibido cuando inició la etapa 2 de inmunización.