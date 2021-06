Confa abre nueva convocatoria para el subsidio de vivienda

Carlos Andrés Correa Arias, jefe del área de vivienda de Confa, anunció en Caracol Radio que se encuentra abierta la segunda postulación al subsidio familiar para este año, la cual estará disponible hasta el próximo 13 de agosto, que es la fecha límite para adjuntar la documentación necesaria para aplicar.

Quienes deseen postularse deben estar afiliados a Confa, ser mayores de edad, tener un nivel de ingresos en la familia que no supere los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, no haber sido propietarios de vivienda en este momento ni antes, y no haber recibido en convocatorias pasadas el subsidio de vivienda por parte de ninguna entidad gubernamental o cajas de compensación.

También es indispensable que el empleador se encuentre al día en los aportes a Confa, tener identificada la vivienda que se quiere comprar y acreditar el cierre financiero; lo cual consiste en certificar que se cuenta con los recursos suficientes para adquirir el inmueble en el momento de presentar la postulación, con la suma del subsidio, los ahorros del aspirante y el crédito hipotecario.

Aclaró que la norma en general contempla que estos subsidios sean para la compra de casa nueva, aunque hay algunas excepciones en las que se puede otorgar para vivienda usada como por ejemplo cuando es para una madre comunitaria del ICBF, para familias damnificadas o desplazadas, para los hogares dedicados a trabajos de recuperación o para concejales.

Acerca de los trámites necesarios afirmó que son muy sencillos ya que se solicitan los documentos de las personas mayores de edad que conforman el hogar, el formulario diligenciado que se otorga en Confa o se descarga en la página web de la entidad, las certificaciones de ingresos de quienes trabajen, los comprobantes de los ahorros de los cuales se disponen y la aprobación del crédito hipotecario.

Recordó que toda la documentación debe entregarse en físico en el área de vivienda de Confa, localizada en el primer piso de la sede principal de la entidad en la Avenida Paralela con calle 50, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde, de lunes a viernes.

La asignación de los subsidios se hará el día 29 de septiembre, aunque los resultados se publicarán en la página web www.confa.co el 4 de octubre.

Le puede interesar:

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1180AM.