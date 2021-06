Organismos del Estado nos daban listas de personas para asesinar: El Iguano

El exjefe paramilitar, Jorge Iván Laverde, alias "El Iguano", acusó a los organismos de seguridad del Estado de entregar listas de personas para ser asesinadas por grupos paramilitares. Los detalles los mencionó ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla.

“las informaciones para nosotros sobre darle muerte a las personas que fueron víctimas allí, no nos las inventamos, esas informaciones nos llegaban a nosotros, los organismos de inteligencia del mismo Estado de esos departamentos nos entregaban”, afirmó.

“El Iguano” también mencionó que esas listas solo eran recibidas por los comandantes de las autodefensas y que los subalternos asesinaban estas personas sin saber quiénes eran solo por cumplir órdenes.

“Recibíamos las informaciones de cualquier, de todas partes, de la misma comunidad de la fuerza pública, ya lo habíamos manifestado que nosotros recibíamos información de la SIJIN, de la Policía, de la Fiscalía, del DAS”, dijo.

En audiencia que se realizó el pasado 10 de junio, el exjefe paramilitar también dio detalles de quienes eran las personas que aparecían en estas listas.

“No quiero revictimizar, en esa época había esa información de vándalos o eran tildados de pertenecer a las Farc, ELN o EPL como colaboradores, eso lo hemos dicho. Sabemos que cometimos el hecho nosotros, pero quien tenía la información en su momento no está o está muerto o no hace parte del proceso o está preso y no lo postularon”, manifestó.