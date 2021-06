El concejal Alex Flórez denuncia amenazas de un grupo armado

El concejal Alex Flórez señaló que las presuntas amenazas provienen de una fonda en la vereda El Jardín del corregimiento de Altavista, mientras estaban haciendo una visita al terreno.

Estos comentarios al parecer provendrían de presuntos miembros de una banda criminal.

“Ellos dijeron que me iban a matar, le manifestaron a funcionarios de la administración pública que me estaban esperando. Dijeron “al maldito de Alex Flórez lo pelamos o lo mandamos a pelar”. Esto no puede pasar en Medellín y menos contra una persona que representa la democracia. Si esto ocurre contra un concejal cuál es el estado de vulnerabilidad que puede sentir un ciudadano. Me siento intimidado”, expresó el corporado.

Lea también: Medellín, la primera ciudad en ajustar detalles de la Matrícula Cero

Lea también: Medellín será Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

El alcalde Daniel Quintero se refirió a este caso por medio de su cuenta oficial de Twitter: “No dejaremos que el Paramilitarismo vuelva a nuestra ciudad. Rechazo las amenazas que recibió nuestro Concejal de Gobierno Alex Flórez y tomaremos todas las medidas necesarias para que prevalezca la autoridad legítima del Estado”.

El concejal afirmó que va a instaurar las denuncias correspondientes ante las entidades competentes como la Sijín y el Gaula. Alex Flórez sería el único concejal de Medellín en tener esquema de seguridad debido a amenazas que al parecer vienen desde el 2016.

Alex Flórez expuso también que en los días próximos le darían información del presunto responsable de emitir estas amenazas, a quien demandaría personalmente.