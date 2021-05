En un municipio de Sucre cuestionan que hubo “COVID-cabalgata”

Hay polémica en Sucre porque en el municipio de Sincé, la tierra del gobernador Héctor Olimpo Espinosa, hubo cabalgatas el pasado sábado 29 de mayo. Lo grave es que este departamento está en alerta roja por la escasez de camas UCI.

En medio de la grave situación que se vive por la pandemia, caballistas desarrollaron en corregimiento La Vivienda lo que denominaron “COVID-cabalgata”. Los jinetes, según testigos, llegaron de diferentes lugares, entre ellos del departamento de Córdoba.

En redes sociales circulan videos que muestran un numeroso grupo de caballistas que supuestamente le celebraban el cumpleaños a un habitante de esa población. Los participantes, en su mayoría, no guardaron el distanciamiento ni usaban tapabocas.

Algunos pobladores han cuestionado que la Alcaldía haya permitido este espectáculo cuando el COVID-19 sigue golpeando duramente y porque se estarían planeando otras celebraciones.

“Aquí no puede seguir este desorden de fiestas. Ya están pensando en las fiestas de septiembre, cuando el covid no se ha acabo y el pico está bien alto, ni aquí a Sincé ha llegado la meta de la vacunación. Además, la gente tiene que entender que la vacuna no es cien por ciento segura. Por eso, reprochamos que se hayan hecho cabalgatas”, criticó Ledys Rebeca Hernández, habitante de la población.

Caracol radio intentó conocer la versión del alcalde de Sincé, Luis Miguel Acosta, pero no fue posible establecer si su administración autorizó esta “COVID-cabalgata”.