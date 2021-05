Vandalizan nuevamente la tienda de Jarlinson Pantano

El exciclista profesional Jarlinson Pantano, volvió a ser víctima de los vándalos, quienes destruyeron su tienda de implementos de ciclismo, ubicada en el barrio Ciudad Jardín.

De acuerdo con información revelada en la página de su tienda llamada: Specialized Pantano, le rompieron los vidrios y: “no les bastó con prender en llamas lo que veían, dañando estanterías y acabando con lo que ya veníamos arreglado de nuevo". Esto en razón de que el pasado 28 de abril, este lugar ya había sido destruido.

Le puede interesar:

Frente a este nuevo hecho y en medio de un video publicado esta vez en su cuenta personal dijo que ya no da más. “Estoy mamado, estoy mamado de que cada vez que pase un paro se me meten a la tienda, estoy mamado de todo esto, porque lo que están haciendo es que al final esto se convierta en una guerra civil y no puede pasar esto”.

Este video lo publicó según él, porque además de los actos vandálicos en redes sociales se difundió una información de que su tienda estaba siendo utilizada como centro de torturas, porque dentro de ella encontró a cinco jóvenes, de los cuales dos eran menores de edad.

En este video, grabado desde la estación de Policía donde denunció lo sucedido, explicó que él se asustó al verlos allí pero que no les hizo nada. Testimonio que corroboró uno de los jóvenes quien dijo que ellos se encontraban ahí porque se estaban escondiendo del ESMAD.

Sin embargo, aclaró este joven, que los intentaron golpear, pero que Pantano los defendió “Gracias a él yo estoy vivo porque me querían matar, gracias a él estamos todos vivos”.