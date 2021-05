¡Sin recursos! bomberos de San Andrés de Cuerquia no atienden emergencias

Durante la media noche de este viernes un vehículo quedó en medio de un derrumbe que cayó en el sector conocido como el Hoyo, en jurisdicción del municipio de San Andrés de Cuerquia en la vía que comunica con el proyecto hidroeléctrico Ituango a unos 9 kilómetros de la cabecera municipal.

En el accidente tres personas quedaron atrapadas dentro del carro por la cantidad de lodo, una de ellas avisó a los organismos de socorro, pero estos no pudieron prestar la ayuda, debido a esta situación y ante la impotencia de no poder salir del carro, buscó ayuda en el municipio de Ituango de donde es oriunda y llegaron a su rescate, entre ellos su esposo y lograron seguir su camino después de varios horas.

El comandante de bomberos Carlos Mario Flores, explicó a caracol Radio por qué no pudieron acudir al llamado de auxilio, aseguró que hace más de dos años no reciben ningún tipo de ayuda económica de la administración municipal lo que deja en un alto riesgo a la población porque no pueden acudir a ningún llamado de auxilio, debido a que no cuentan ni con una sola gota de combustible y tampoco han podido hacerle mantenimiento a los equipos. Ante esta problemática el personal voluntario también abandonó el pueblo mientras se soluciona el problema.

“La dificultad es porque la alcaldía pone un presupuesto de la tasa bomberil y los recursos no alcanzan para el mantenimiento de los equipos ni para el sostenimiento del personal y la señora alcaldesa dice que no tiene más recursos. Eso ya está en un proceso jurídico porque la comunidad no se puede dejar desprotegida y lo que llevamos de esta administración no se ha podido prestar el servicio por falta de recursos.

La preocupación del cuerpo de bomberos aumenta ya que la accidentalidad en el tramo a su cargo que es de 42 km aumentó desde que fue pavimentada la vía, aseguró el comandante que pasaron de atender 12 accidentes en un año a más de 120 en la actualidad y pese a la voluntad de querer ayudar, no hay con qué socorrer a la población que lo requiere con bastante regularidad.