Empezó el traslado de pacientes graves con COVID a otras ciudades

En Santander no hay camas disponibles ni en las Unidades de Cuidados Intensivos ni en urgencias. En el departamento hay al menos 30 personas, con síntomas graves asociados al COVID-19, esperando un cubículo.

La situación es tan preocupante que desde las EPS se empezó a gestionar traslado de pacientes a otros departamentos donde hay disponibilidad de camas.

Víctor Raúl Castillo, presidente del HIC y la Fundación Cardiovascular, dijo que algunas personas han sido llevadas a Cúcuta y Barranquilla.

"Las EPS están muy atentas gestionando estos traslados pero es otro drama para la familia que tiene que aceptar que su ser querido vaya a otra ciudad donde no se puede visitar y sí se llega a morir no lo ven más. Hay otras ciudades como Bogotá que no los están recibiendo porque no tienen capacidad".

Dijo el médico que en este momento el contagio depende de cada persona, de seguir fortaleciendo el autocuidado, evitar las reuniones sociales y las aglomeraciones, porque se vienen dos semanas críticas en el departamento.