Un pequeño de 10 años en riesgo, por los bloqueos su medicamento no llega

Fueron más de 12 días los que Kevin David Cortes Ríos estuvo sin el medicamento que permite que su cuerpo, debido al síndrome nefrótico que sufre, no se quede sin proteínas, todo debido a que los remedios que necesita provienen de Cali y por causa de los bloqueos no han podido ser traídos al dispensario en Manizales.

“Es una enfermedad que hace que por medio de la orina el bote todas las proteínas, aparte la albúmina (proteína producida por el hígado) también se le baja, corre el riesgo de que empieza a hincharse de una manera impresionante, lamentablemente el niño se me puso así, empezó a presentar edema en los ojos, el abdomen es lo primero que se empieza a hinchar, esta enfermedad es complicada en el sentido de que empieza a bajársele la albúmina, en los varones es muy complicada por la zona testicular porque se hinchan de una manera impresionante”, explicó Alejandra Ríos Marín, madre del menor afectado.

La enfermedad fue detectada desde los 2 años y medio, pero solo desde 2020, después de varias complicaciones, el especialista decidió cambiarle el medicamento que señala, si le ha funcionado y lo ha mantenido bien durante todo un año, sin presentar recaídas fuertes, pero ante la ausencia de la ciclosporina, su condición ya ha desmejorado.

“Me vi en la necesidad de tener que recurrir a la bondad y a los corazones buenos de las personas para que nos ayudaran a conseguir el medicamento del niño porque es de alto costo y no lo venden en farmacias, es muy difícil de conseguir, lo busqué por Bogotá, en Manizales, por Medellín y el medicamento no se encuentra, entonces no vi otra opción sino que subir un video a ver si alguna persona lo tenía o alguna entidad o de alguna manera de pronto me lo donaba, lo vendían o me lo prestaban mientras se solucionaba algo con la EPS”, dijo la madre del pequeño.

Y su petición tuvo respuesta, pues pudo conseguir dos frascos del medicamento y cada uno de estos le alcanza para un mes con aplicación de dos dosis diarias.

“Uno me lo donó un chico por Bogotá, que a la suegra le hicieron un trasplante de médula ósea y el medicamento a ella se lo suspendieron, ella lo tenía totalmente nuevo, ellos se contactaron conmigo y me hicieron llegar el medicamento, el martes 25 a las 4 a.m. lo recogí en la Terminal de Transportes”, contó Ríos Marín.

El segundo frasco lo pudo hallar en un laboratorio en Bogotá y pagarlo con dinero propio y el apoyo de varias personas.

Espera que permitan que los medicamentos continúen llegando para que las dificultades de salud que ha tenido su pequeño no se vuelvan a presentar porque cada vez está más en riesgo su vida.

