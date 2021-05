Embargo a cuentas del Distrito de Santa Marta atrasa proceso de vacunación

Crónica de una denuncia anunciada. La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson anunció a través de sus redes sociales que el embargo a las cuentas del Distrito por cuenta del Hospital Julio Méndez Berreneche ya trajo sus consecuencias para los samarios, sobre todo en el proceso masivo de vacunación.

Johnson sostuvo que no se puede contratar al personal especializado para la aplicación del biológico y que esta situación, que se denunció con anterioridad, pone en riesgo la salud de los ciudadanos.

Dijo que "están jugando con la vida" y que no se puede ser más indolente" por el embargo a las cuentas, justo en un momento de crisis derivado por el coronavirus.

En Santa Marta, el único centro de vacunación que está funcionando es el del Coliseo Menor de la Villa Olímpica, porque los otros tres que también deberían ser escenarios para estas jornadas de inmunización, no están habilitados por el embargo a las cuentas del Distrito; no hay dinero para contratar al personal que aplique el biológico.

"No hemos podido abrir por el tema del embargo, por contratación del personal y además de los insumos y equipos que se necesitan para poner a funcionarlos", dijo Manuel Sánchez, director (e) de salud pública de Santa Marta.

Por su parte, Virna Johnson habló en en un informe de Noticias Caracol en el que mencionó que "se están viendo perjudicados alrededor de 280 personas que trabajan en cada una de los programas de salud pública y obviamente se está viendo perjudicado toda la población samaria porque no vamos a poder avanzar en la ejecución de los diferentes programas de salud pública ni en la vacunación".

LO QUE RESPONDE EL HOSPITAL

A través de un comunicado, el Hospital Julio Méndez Barreneche argumentó que " el Hospital no se mantiene solo y requiere que sus acreedores paguen por los servicios prestados. A la fecha el Distrito de Santa Marta adeuda por concepto de servicios de salud prestados a la población pobre, vulnerable y migrante la suma de $13.638.149.661".

Así mismo, señaló que "para tranquilidad de la ciudadanía la prestación del servicio de salud, en el Distrito de Santa Marta y en el Departamento del Magdalena, no se ha puesto en riesgo ni se ha suspendido en ningún momento, garantizando de manera integral dicha atención pese a que desde el inicio de esta pandemia está entidad no ha recibido aportes económicos por parte de la Alcaldía aún cuando la población a su cargo no ha dejado de ser atendida".

Sin embargo, lo dicho por la alcaldesa Virna Johnson es que este embargo sí está trayendo consecuencias a los samarios, por lo que pide el desembargo de dichas cuentas.

Johnson dijo en su momento que este embargo le impide a la Alcaldía de Santa Marta disponer de los recursos de destinación específica, que se necesitan con urgencia para avanzar en la ejecución de todos los programas de salud pública y del plan de vacunación para contrarrestar el contagio del COVID -19, lo que pone en riesgo a la población.