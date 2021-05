9.000 empleos en riesgo en sector de construcción de vivienda en Boyacá

La directora de Camacol Boyacá, Ana Elvia Ochoa, aseguró que las afectaciones por los bloqueos que se vienen registrando en las carreteras del Departamento están generando pérdidas en toda la cadena de producción para la construcción de viviendas lo que pone en riesgo al menos 8.827 empleos directo e indirectos.

“Por un lado de la fabricación de materiales de construcción, como es el concreto, cemento, cerámicas, mampostería entre otros que han tenido una afectación grave porque no han podido moverse los insumos y, por otro lado, esto es una cadena, pues al no tener esos materiales no se pueden despachar por parte de estas industrias”, dijo

Según Ochoa, Camacol está cerrando un estudio de medición de afectación en las cuatro ciudades de Boyacá (Paipa, Tunja, Duitama y Sogamoso) y el impacto de las obras de construcción en este momento es del 78% de los proyectos con afectaciones entre el 25% y el 100%.

Reconoció que el punto más crítico para el transporte de insumos de la construcción de vivienda son los bloqueos que se registran en el sector de Higueras en Duitama.

Sin embargo, este 22 de mayo se registraron bloqueos intermitentes en el peaje de Tuta en donde se registró tráfico crítico, mientras en los municipios del Departamento la Policía registro normalidad.