Denuncian retraso en caso de concejal que golpearía a su esposa

El bufete de abogados que está representando a Ingrid Johanna Espejo Capelo esposa del Concejal Deiby Arias Quintero en Ocaña, está denunciando que el proceso de investigación que se está tramitando por la agresión no ha avanzado en los términos establecidos.



Según los defensores a pesar de contar con todos los elementos probatorios para hacer una imputación de cargos, no se ha hecho por parte de los organismos encargados como reflejado en un comunicado emitido.



El abogado Jhonatan Chávez Romero del grupo Soluciones Jurídicas de Colombia, le dijo a Caracol Radio que se ha hecho un llamado a las veedurías y los organismos de control para acompañar este proceso.



“Nos dimos cuenta que esta investigación no debe ser llevada por un delito de violencia intrafamiliar sino como tentativa de homicidio, ahora bien estamos muy preocupados por el hecho que a pesar de qué hemos hecho diferentes solicitudes el Fiscal General de la Nación, a la Vicepresidencia de la República, a la Secretaría de Equidad de Género, al partido de Unidad Nacional y demás entidades incluyendo el Consejo de Ocaña y el Alcalde Ocaña se ha dado un silencio absoluto, hecho que nos preocupa bastante pero seguiremos batallando para que este delito no quede impune, también nos preocupa que él esté sesionando como si nada dentro del cuerpo colegiado del Consejo de Ocaña, lo cual evidencia que dicho colectivo ha tenido un silencio absoluto y básicamente se podría concluir que lo está apoyando”, dijo el abogado.

Caracol Radio ha intentado en varias oportunidades comunicarse con el concejal para conocer su versión, sin embargo este no ha atendido las llamadas telefónicas.