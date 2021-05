VIDEO: "Comerciantes a merced de las protestas pacíficas": Fenalco

El director ejecutivo de Fenalco en Santander, Alejandro Almeida, reclamó a las autoridades por la falta de control a las manifestaciones de protesta ocurridas en los últimos días en Bucaramanga. El líder gremial se pronunció luego del incendio del CAI del parque de Los Niños y de la sucursal de Davivienda en la carrera 27 con avenida González Valencia.

Almeida Camargo, quien es además el presidente del Comité de Gremios de Santander escribió en su cuenta de Twitter: "¿Hasta cuando? Los comerciantes tendremos que seguir ad merced de “las protestas pacíficas”. Cambiemos el discurso y judicialicemos a los culpables. No aguantamos más.

El mensaje en redes va dirigido al alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, quien había ponderado la actitud pacífica de los manifestantes en los días previos a las jornadas en las cuales se produjeron las acciones vandálicas.

En la noche de este jueves, luego de la incineración del CAI, el secretario del Interior de Bucaramanga, José David Cavanzo y el alcalde expresaron el rechazo frente a la destrucción del Comando de Atención Inmediata.

El encargado de los temas de seguridad y convivencia grabó un video en el que señala su posición. "Es lamentable que hoy, un grupo haya vandalizado e incinerado el CAI del parque de los niños. Destruyendo la infraestructura pública no sacamos el país adelante. El llamado a la NO VIOLENCIA es para todos: esto debe ser un pacto ciudadano por la paz y la vida".