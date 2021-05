Dagua cerrado en el kilómetro 18

Desde la noche anterior un grupo de personas anunció desde las 8:00 de la noche el bloqueo del kilómetro 18 en la vía Cali - Buenaventura. Los más damnificados con esta medida son los habitantes del municipio de Dagua.

El sector del kilómetro 18 sigue bloqueado según reportes en la madrugada de este jueves 20 de mayo



El mensaje lo da una persona que se identifica como Harold Espinoza, quien dice que en reunión con el comité y miembros del paro, conformado por líderes de la comunidad y representantes de los volqueteros decidieron cerrar este punto de manera indefinida.

"Se cierra el paso a todo el mundo, no hay paso para alimentos, no hay paso de ayudas humanitarias, ni de combustible, no hay paso para particulares, solo podrán pasar prioridades como temas de salud", añadió.

Invitaron a la comunidad dagueña a que se sume al paro y al bloqueo en el kilómetro 18.

Dicen los organizadores del bloqueo, que una de las razones es la queja que se da en el pueblo por el elevado precio en los alimentos y artículos de primera necesidad, cuando el mismo pueblo los cultiva. Por ello no dejarán entrar alimentos.