Alcalde de Yumbo: “Recibimos presión del Gobierno para habilitar vías”

El municipio de Yumbo, ubicado en el norte del Valle del Cauca, vivió intensos disturbios entre manifestantes y el ESMAD, que deja hasta el momento 16 personas heridas y 2 muertas, además de actos de vandalismo contra varias entidades municipales.

Leer más: En Yumbo varios heridos deja enfrentamientos con el ESMAD

En el Noticiero de la Mañana de Caracol Radio, el alcalde de Yumbo, Jhon Jairo Santamaría, denunció que detrás de estos hechos de violencia ocurridos en la noche del domingo, hay un grupo de personas con la intención de desestabilizar la institucionalidad del municipio.

“No sé si son movimientos de izquierda o de derecha. Los actos ocurrieron horas antes de que nos sentáramos a dialogar con los manifestantes. Sí, se han generado protestas de manera pacífica, pero hay cinco personas que han querido generar el caos, el desorden en el municipio y fueron quienes iniciaron esto”, dijo el mandatario.

Leer más: La Minga Indígena llega a Ibagué

Santamaría hizo un fuerte llamado al Gobierno Nacional para negociar con el Comité del Paro y poner fin a la crisis que atraviesa el país. Dijo sentirse “presionado” por la crisis que atraviesa el país.

“Nosotros los alcaldes estamos en la mitad de una situación: por un lado, recibimos la presión del Gobierno Nacional con la exigencia de abrir un corredor humanitario para sacar el combustible y, por el otro, debemos garantizar la seguridad de nuestra población”, señaló Santamaría.

Leer más: Alcalde de Yumbo en carrera contra reloj para abrirle paso al combustible

En medio de la situación, destacó el comportamiento de la mayoría de los manifestantes y los invitó a no dejarse provocar e incitar por los violentos e infiltrado. “He intentado comunicarme con los manifestantes, quienes han sido respetuosos y tienen reclamaciones válidas, pero no podemos permitir la violencia. Le pido al Gobierno llegar a un acuerdo pronto para levantar el paro”, concluyó.

Por último, lamentó la muerte de al menos dos personas en medio de los disturbios entre la Fuerza Pública y los manifestantes. “Me duele como yumbeño que tengamos que pasar con esto, que familias lloren a sus seres queridos. No puede seguir ocurriendo”, señaló.